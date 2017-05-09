В Старой Риге произошел конфликт на акции против 9 мая

 

Фото: LETA

Полиция сегодня доставила в участок двух мужчин, между которыми произошел конфликт на акции против 9 мая, проходившей на площади Стрелниеку в Риге.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска, в участке мужчины дали объяснения, протоколы на них не оформлялись.

Конфликт начался, когда к участникам собрания общества «В поддержку национальных воинов» на площади Стрелниеку подошел мужчина и сказал, что в этот день не следует концентрироваться только на политике, а нужно задуматься о победе в войне. Это вызвало недовольство участников мероприятия, которые потребовали, чтобы он говорил на госязыке и уходил.

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9 мая 2017 года: парк Победы

Фото: 9 мая 2017 года: парк Победы1

В дискуссию об интерпретации истории включились также прохожие, и один из них попытался сорвать у мужчины георгиевскую ленточку.

Разгорающийся конфликт пресекли муниципальные полицейские, отведя мужчин в оперативный транспорт.

Других инцидентов на площади Стрелниеку, где проходит акция против 9 мая, и в парке Узварас, где проводится мероприятие в честь Дня Победы, сегодня не было.

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