Работу летом смогут получить 5000 школьников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В этом году работой во время летних каникул планируется обеспечить 5000 школьников, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по занятости представитель Государственного агентства занятости Эва Лоссане.

В Рижском регионе во время летних каникул смогут работать 2260 школьников, в Курземе - 750, в Латгале - 753, в Видземе - 570, в Земгале - 667.

Регистрация школьников на участие в программе летней занятости в Латгале началась в понедельник, 8 мая, и в первый день заявки подал уже 771 школьник.

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В этом году к работе летом планируется привлечь больше учащихся школ,

так как на программу выделено больше средств - 1,04 млн евро по сравнению с 869,6 тыс. евро в прошлом году.

В программе летней занятости могут участвовать школьники в возрасте от 15 до 20 лет (включительно), которые учатся в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях.

В Латгале регистрация школьников уже началась, в Курземе она начнется 10 мая, в Видземе - 11 мая, а в Рижском регионе - 12 мая.

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