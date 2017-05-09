Видео гонки медведя за велосипедистом стало хитом

Ролик на YouTube, где запечатлен велосипедист, пытающийся в глухом лесу уйти от преследования медведя, за сутки посмотрели более миллиона раз. Видео заснял пользователь Dusan Vinzik из Словакии.
Прикрепленная к шлему оператора камера зафиксировала, как дикий зверь внезапно выбегает на горную тропу и с ревом мчится за одним из спортсменов.
Видео
Однако вскоре медведь сворачивает с дороги и пропадает из поля зрения. Взволнованные велосипедисты не решаются ехать дальше и поворачивают назад.
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