Видео гонки медведя за велосипедистом стало хитом

Ролик на YouTube, где запечатлен велосипедист, пытающийся в глухом лесу уйти от преследования медведя, за сутки посмотрели более миллиона раз. Видео заснял пользователь Dusan Vinzik из Словакии.

Прикрепленная к шлему оператора камера зафиксировала, как дикий зверь внезапно выбегает на горную тропу и с ревом мчится за одним из спортсменов.

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Однако вскоре медведь сворачивает с дороги и пропадает из поля зрения. Взволнованные велосипедисты не решаются ехать дальше и поворачивают назад.

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