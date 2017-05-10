А за окошком месяц май: Латвию заваливает снегом

В среду утром облака частично закрывают небо над Латвией, местами в западной, центральной и юго-восточной части страны идет снег, на небольших территориях осадки обильные, образовался снежный покров, сообщает агентство ЛЕТА.

Установлены новые рекорды холода. Данные с дорожных метеостанций показывают, что на Резекненской окружной ночью похолодало до -5,3 градусов, у Карсаве зарегистрировано -4,7 градусов, в округе Стренчи - -4,6 градусов. На остальной части территории страны температура воздуха понизилась до +1..-4 градусов.

В Риге дует слабый ветер, температура воздуха близка к нулевой отметке. Местами идет снег, ночью он выпал по всему городу.

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Максимальная температура воздуха в Латвии во вторник составила +5..+9 градусов.