Холод в Латвии устанавливает национальные рекорды

 

Фото: TASS/Scanpix

В ночь на среду на шести метеостанциях побиты рекорды холода для 10 мая, а в Резекне зарегистрирован новый национальный рекорд, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежние рекорды в основном побиты в западных регионах страны - Лиепае, Павилосте, Стенде, Салдусе и Добеле, где минимальная температура воздуха составила от -2,3 до -4,3 градуса.

Самая низкая температура воздуха прошедшей ночью зарегистрирована в Резекне, где столбики термометров опустились до -4,7 градуса. Это не только новая рекордная температура 10 мая для города, но и всей страны.

Утро 10 мая в Пардаугаве

Фото: Утро 10 мая в Пардаугаве0

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Прежний рекорд для 10 мая составлял -4,3 градуса и был зарегистрирован в 1941 году.

В ночь на среду только местами в Риге и Юрмале температура воздуха не опустилась ниже нулевой отметки. На большей части территории страны температура составила -1..-4 градусов.

Ближайшие ночи в Латвии еще будут очень холодными, но к выходным станет теплее, прогнозирует «Global Forecast System». Ожидаются колебания температуры от -6 до +18 градусов. Подробнее читайте здесь >>>

ЧИТАЙ НА TVNET: А ведь скоро лето: ожидаются колебания температуры от -6 до +18 градусов

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