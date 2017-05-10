Холод в Латвии устанавливает национальные рекорды

В ночь на среду на шести метеостанциях побиты рекорды холода для 10 мая, а в Резекне зарегистрирован новый национальный рекорд, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прежние рекорды в основном побиты в западных регионах страны - Лиепае, Павилосте, Стенде, Салдусе и Добеле, где минимальная температура воздуха составила от -2,3 до -4,3 градуса.
Самая низкая температура воздуха прошедшей ночью зарегистрирована в Резекне, где столбики термометров опустились до -4,7 градуса. Это не только новая рекордная температура 10 мая для города, но и всей страны.
Прежний рекорд для 10 мая составлял -4,3 градуса и был зарегистрирован в 1941 году.
В ночь на среду только местами в Риге и Юрмале температура воздуха не опустилась ниже нулевой отметки. На большей части территории страны температура составила -1..-4 градусов.
Ближайшие ночи в Латвии еще будут очень холодными, но к выходным станет теплее, прогнозирует «Global Forecast System». Ожидаются колебания температуры от -6 до +18 градусов. Подробнее читайте здесь >>>
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