Живущий в Израиле лативиец удивил мир рекламой своего авто

Живущий в Израиле латвиец, специалист по визуальным эффектам, Евгений Романовскис, привлек внимание своим видео, которое он создал, чтобы продать свой автомобиль Suzuki «Vitara» 1996 года выпуска.

Мастерски созданная видео-реклама похожа на приключенческий фильм, где главным героем выступает автомобиль. В какие только ситуация машина не попадает, то преодолевает бездорожье, то встречается с динозаврами.

Видео

Реклама

Опубликованное 14 апреля на Youtube видео просмотрели уже более, чем 2,5 миллиона человек.

Еще по этой теме