Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В последние годы значительно уменьшилось число дисциплинарных дел в отношении государственных служащих, да и оспаривать наказания они не спешат.

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За период с 2013 по 2016 год министерства и подведомственные им учреждения возбудили 358 дисциплинарных дел против своих сотрудников, сообщает Dienas Bizness.

Абсолютное большинство дел возбуждено из-за невыполнения обязанностей.

За невыполнение обязанностей, которое причинило значительный ущерб государству, возбуждено около 65 дисциплинарных дел.

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В отдельных случаях сотрудники госучреждений нарушили закон о государственной тайне и защите информации. Самым популярным наказанием по дисциплинарным делам является выговор, который в указанный период был сделан 62 работникам государственных учреждений. Затем следует временное снижение зарплаты, которое было применено в 42 случаях.

Освобождены от должностей были 26 чиновников, а временно понижены в должности четверо.

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