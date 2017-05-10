«Ригас межи» потратило миллион евро на юристов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Муниципальное предприятие «Ригас межи» потратило миллион евро, заказав юридические услуги у бывших сотрудников.

750 тыс. евро - такова огромная сумма, которую предприятие Рижской думы в ближайшие четыре года будет платить за юридические услуги двум присяжным адвокатам - Алвису Зачесту и Анде Аузине.

Это не первый договор «Ригас межи» с упомянутыми адвокатами - несколько договоров с ними заключено уже начиная с 2011 года, но столь большая сумма фигурирует впервые.

Объяснения «Ригас межи», почему юридические услуги стоят так дорого, неубедительны.

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Еще больше вопросов возникает в связи с тем, что Зачестс и Аузиня - бывшие сотрудники предприятия: Зачестс руководил юридическим отделом «Ригас межи», а Аузиня была юристом предприятия. В 2011 году оба стали адвокатами и ушли с работы в «Ригас межи».

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