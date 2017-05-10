А ведь скоро лето: ожидаются колебания температуры от -6 до +18 градусов

 

Фото: AP/Scanpix

Ближайшие ночи в Латвии еще будут очень холодными, но к выходным станет теплее, прогнозирует «Global Forecast System».

В ночь на четверг температура воздуха понизится до -1..-6 градусов, такие же температуры возможны в ночь на пятницу. В ночь на субботу и в отдельные ночи на следующей неделе температура воздуха составит +3..-3 градуса.

Дневная температура воздуха будет значительно выше. В пятницу воздух прогреется до +9..+14 градусов, а в выходные температура повысится до +13..+18 градусов.

Реклама

В четверг местами еще возможен кратковременный снег, но в выходные ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Еще по этой теме
Холода в Латвии бьют рекорды, в Курземе идет снег

Холода в Латвии бьют рекорды, в Курземе идет снег

Холод в Латвии устанавливает национальные рекорды

Холод в Латвии устанавливает национальные рекорды


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR

reklama.vesti.lv

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес Showbiz

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

Газировка может вызывать преждевременные роды Wo&Men

Газировка может вызывать преждевременные роды

«Мисс Бикини»: фолловеров удивило пляжное фото Аниты Цой Showbiz

«Мисс Бикини»: фолловеров удивило пляжное фото Аниты Цой

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
TRAINING & QUALITY MANAGER
TRAINING & QUALITY MANAGER
SECURITY DRI
SECURITY DRI
http://alkoutlet.lv

Темы

 