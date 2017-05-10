А ведь скоро лето: ожидаются колебания температуры от -6 до +18 градусов

Ближайшие ночи в Латвии еще будут очень холодными, но к выходным станет теплее, прогнозирует «Global Forecast System».

В ночь на четверг температура воздуха понизится до -1..-6 градусов, такие же температуры возможны в ночь на пятницу. В ночь на субботу и в отдельные ночи на следующей неделе температура воздуха составит +3..-3 градуса.

Дневная температура воздуха будет значительно выше. В пятницу воздух прогреется до +9..+14 градусов, а в выходные температура повысится до +13..+18 градусов.

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В четверг местами еще возможен кратковременный снег, но в выходные ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

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