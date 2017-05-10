Общественный транспорт Риги переходит на летнее расписание

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

С 20 мая и до конца летнего сезона ожидаются изменения в расписании общественного транспорта по отдельным маршрутам, как в рабочие дни, так и по выходным, информирует Rīgas satiksme.

В основном изменения затрону транспорт, курсирующий до пляжей, огородов и других мест отдыха – Мангальсалу, Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриву. Изменения будут введены 20 мая и до конца сезона, но не ранее, чем до 31 августа 2017 года

Изменения в графиках следования произведены:

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- автобус 58-го маршрута будет курсировать и в выходные дни. К тому же его маршрут продле до Вецаки (и по выходным, и по рабочим дням, за исключением отдельных рейсов). Будут изменения в расписании движения.

- Для автобусов, следующих по маршрутам 3 и 30, изменится расписание движения по выходным. В субботу, воскресенье и по праздничным дням первый рейс 3-го автобуса из Плявниеки до Вакарбулли будет в 7:34, в свою очередь 30-й автобус с 20 мая начнет курсировать по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

- Для удобства пассажиров 36-го автобуса, он будет курсировать чаще. Изменения коснуться расписания и на рабочие, и на выходные дни.

- Конечная остановка 29-го автобуса до конца летнего сезона будет в Вецаки и автобус будет курсировать по маршруту «Межциемс – Вецмилгравис – Вецаки». Обращаем внимание, что рейс в 8:31 по рабочим дням из Межциемса будет курсировать только до конечной остановки Vecmīlgrāvis.

- Для удобства любителей пляжного отдыха, с 20 мая будут изменения в расписании автобусов, следующих по маршрутам 2, 24, 19, 29 как в рабочие, так и в выходные дни.

С 20 мая и весь летний сезон будет изменен график следования автобусов 15-го и 31-го маршрутов в выходные дни.

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