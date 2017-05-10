Димитерс: мы живем ужаснее, чем в советское время

Поэт и основатель Христианской школы Каспарс Димитерс, который 1 мая отпраздновал свое 60-летие, говоря о столетии Латвии, признал, что не видит причин для празднования, пишет Apollo.

Димитерс, который всегда был консервативным и поддерживал национальные ценности, в разговоре с изданием «Kas Jauns» открыл, что кроме государственных символов у Латвии ничего нет.

«Ну, какое у нас государство? Флаг и гимн? Но больше ничего уже у нас нет. Тогда что мы хотим праздновать - советское время?» - поделился своим мнением он.

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Противоречиво оцениваемый поэт не забыл «все наивные, детские идеалы, которые у нас были, живя, простите, в не такие ужасные времена, как сейчас».

Димитерс, который 30 лет назад обратился в христианство, пришел к осознанию, что «есть другие крылья, которые поднимают над политикой и земными вещами», и на них он полагается.

Каспарс родился в семье актеров Вии Артмане и Артура Димитерса.

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