Профессор ЛУ: «Не надо ждать милости от государства и дядю, который сделает так, что все будет хорошо!»

«Дайте нам денег, а потом мы посмотрим, что с ними делать»!

Фото: Edijs Pālens/LETA

«Если вы считаете, что в Латвии всё плохо, а наша система образования бесперспективна, уезжайте и прекратите брюзжать и поливать всех грязью. Мы все время ждем подарка от государства, того, что придет какой-то добрый дядя и сделает так, что все будет хорошо. Но милости от природы ждать нельзя», - считает выдающийся учёный, профессор ЛУ Вячеслав Кащеев.