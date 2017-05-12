Профессор ЛУ: «Не надо ждать милости от государства и дядю, который сделает так, что все будет хорошо!»

«Если вы считаете, что в Латвии всё плохо, а наша система образования бесперспективна, уезжайте и прекратите брюзжать и поливать всех грязью. Мы все время ждем подарка от государства, того, что придет какой-то добрый дядя и сделает так, что все будет хорошо. Но милости от природы ждать нельзя», - считает выдающийся учёный, профессор ЛУ Вячеслав Кащеев.
- Из физика ЛУ в телеведущие: Мы сами даём вредоносную «прививку» своим детям 19 апреля 2017 г.
- Латвийский университет получил пожертвование в размере 1 млн евро 27 сентября 2016 г.
- Централизованный экзамен по химии и физике будет введен через два года 10 мая 2016 г.
В интервью Русскому TVNET он рассказал о возможностях участия в настоящих космических проектах, мотивации учёных, оставивших после себя след, и перспективах латвийских математиков и физиков. Кстати, многие советы профессора могут пригодиться всем старшеклассникам (даже гуманитариям!), которые совсем скоро должны будут принять одно из самых главных решений - выбрать учебнное заведение и специальность, которая станет основой их дальнейшей карьеры и профессиональной жизни.