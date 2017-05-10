Ближайшей ночью ожидаются новые рекорды холода

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Ночь на четверг в части Латвии ожидается еще холоднее, чем предыдущие, температура воздуха может понизиться до 0..-6 градусов.

В связи с этим ожидаются новые рекорды холода. Облаков будет мало, сильного ветра синоптики также не обещают.

Днем выглянет солнце, образуются губчатые облака, которые принесут местами кратковременные осадки, главным образом в виде снега. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер.

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Максимальная температура воздуха в четверг составит +6..+11 градусов.

В Риге в четверг ожидается частичная облачность, осадки маловероятны. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха в центре столицы составит около нуля градусов, в пригороде - до 5 градусов. Днем синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер, а воздух прогреется до +8..+9 градусов.

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