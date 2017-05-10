Пенсионеры по выслуге лет уже могут воспользоваться льготами в общественном транспорте

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Министерство среды и регионального развития утвердило поправки к соответствующим правилам, согласно которым пенсионеры по выслуге лет получили льготы на проезд в общественном транспорте. То есть уже сегодня любой пенсионер по выслуге лет при наличии персонализированного э-талона может ездить в трамваях, троллейбусах или автобусах со скидкой или совершенно бесплатно.

Бывшие сотрудники структур МВД, Министерства обороны, Министерства культуры и Министерства здравоохранения могут пользоваться льготами наравне с другими пенсионерам – бесплатный проезд для неработающих и 50%-ная скидка для работающих пенсионеров по выслуге лет.

До сих пор пенсионеры по выслуге лет были лишены такой возможности из-за юридических нюансов.

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