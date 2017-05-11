«Пропала 14-летняя Иева» или циничный бизнес на наших «кликах»

«Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Иеву Ванагу, девочке 14 лет! Госполиция допускает, что девочка может быть похищена» - такая новость появилась 5 мая на портале redzams.lv, который принадлежит Нику Эндзиньшу. На самом деле никакого похищения и не было: полиция девочку не искала и, скорее всего, это - вымышленный персонаж.

Новость о девочке распространилась дальше - на порталы схожего содержания: manaoga.lv, thebest.lv, vipklubs.lv. Люди охотно делились плохой новостью в соцсетях, переживали, комментировали... Одна из версий гласила, что Иева пропала в Тукумсе. Журналисты связались с полицейским участком в этом городе, но стражи порядка заявили, что заявление об пропаже этой девушки не поступало.

«Плохо, конечно, что от имени Госполиции создаются такие объявления, которые вводят в заблуждение общество!», - заявила преставитель Госполиции Гита Гжибовска.

Полиция уже связалась со своим юристами, чтобы те оценили подобные действия.

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Ранее был и еще один случай на redzams.lv - якобы, на улице Земес произошел несчастный случай, в котором пострадал 14-летний подросток и полиция просит помощи. Однако последние заявили - это «утка».

Владелец портала redzams.lv Н. Эндзиньш отнекивается: «О содержании портала спрашиваете не у меня! Над ним работают редакторы». Вину он переложил на редактора Гирта, но все же отметил, что самому надо тщательнее изучать новости на портале. Он подозревает, что такая ситуация сложилась из-за наживы.

Хозяин обещает большую зарплату, если новость достигнет как можно большей аудитории.

Например, той же новостью о пропаже девушки поделились более 3000 пользователей - вот редактор и «старается». Отметим, что позже она была удалена.

Видимо, разобравшись со своим подчиненным владелец признался «Редактор Гирт Вангс рассказал, что те две новости были придуманы и извинился перед полицией». На вопрос что сталось с редактором Эндзиньш ответил - Гирт, мол признал свою ошибку, так нельзя шутить.

Эндзиньш признался, что создал портал для зарабатывания денег, но с этим туго... «Я знаком с владельцем vipklubs.lv Райвисом, он сказал мне, что можно иметь около 900 евро в месяц он же и советовал, что надо публиковать тексты, которые заинтересуют людей, с громкими заголовками. Чем больше читают, тем большая прибыль. Но, конечно, не придуманные новости».

Сам Райвис Распоповс в разговоре с журналистами отметил, что ничего о содержании своего портала не знает - отдыхает, мол, в Испании. «Новость о пропавшей девочке скопировали с redzams.lv.

Ну а что насчет ответственности за недостоверную инофрмацию? Какая ответственность? Скажу, чтобы удалил и все»,

- отговорился владелец. Он не считает, что бизнес от таких случаев пострадает, так как его аудитория преимущественно молодежь, а у нее другие интересы. Он также не раскрыл сколько зарабатывает в подобном «медиа-бизнесе».

Оценку всему дал основатель организации по поиску людей bezvests.lv Александр Фаминский. Он считает, что это новый уровень цинизма. «Как можно шутить, когда речь идет о беде. Любая дезинформация может помешать в помощи, когда речь идет о реальном горе. Если будут постоянно попадаться на глаза вот такие ложные объявления о пропажах, люди утратят доверие и не будут реагировать в нужный момент!», - заявил Фаминский.