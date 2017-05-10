ЛССП: поправки к закону о труде уменьшают правовые гарантии трудящихся

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) не поддерживает уменьшение правовых гарантий трудящихся и сегодня повторно подал Министерству благосостояния свои возражения против поправок к закону о труде, сообщили агентству ЛЕТА представители ЛССП.

ЛССП возражает против планируемых поправок, предусматривающих уменьшение оплаты сверхурочных и ограничение прав членов профсоюза.

«Действующий закон о труде качественный, продуманный и достаточно сбалансированный, и его постоянные изменения недопустимы», - подчеркивает зампредседателя ЛССП Ирена Лиепиня.

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ЛССП категорически возражает против сокращения размера доплаты за работу в сверхурочные часы и настаивает на ее сохранении в размере 100%.

ЛССП считает недопустимым также планируемое уменьшение социальных гарантий членам профсоюза. Согласно планируемым поправкам, работодателю будет запрещено расторгать трудовой договор без предварительного согласия профсоюза только с работником-уполномоченным лицом профсоюза.

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