ЛССП: поправки к закону о труде уменьшают правовые гарантии трудящихся

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) не поддерживает уменьшение правовых гарантий трудящихся и сегодня повторно подал Министерству благосостояния свои возражения против поправок к закону о труде, сообщили агентству ЛЕТА представители ЛССП.
ЛССП возражает против планируемых поправок, предусматривающих уменьшение оплаты сверхурочных и ограничение прав членов профсоюза.
«Действующий закон о труде качественный, продуманный и достаточно сбалансированный, и его постоянные изменения недопустимы», - подчеркивает зампредседателя ЛССП Ирена Лиепиня.
ЛССП категорически возражает против сокращения размера доплаты за работу в сверхурочные часы и настаивает на ее сохранении в размере 100%.
ЛССП считает недопустимым также планируемое уменьшение социальных гарантий членам профсоюза. Согласно планируемым поправкам, работодателю будет запрещено расторгать трудовой договор без предварительного согласия профсоюза только с работником-уполномоченным лицом профсоюза.Еще по этой теме