8 846 евро за пять дней: дорогие и не очень командировки наших министров

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

C 11 февраля 2016 года по 11 февраля 2017 года министры в общей сложности отправлялись в 197 заграничные командировки, которые в длились 631 день и обошлись налогоплательщикам в 260 тыс. евро.

Самые активные в поездках - главы МИда, Министерства обороны, Министерства финансов, меньше всего ездил глава Министерства образования.

Чаще всего наши министры посещали Бельгию и Люксембург. Больше всего в командировках задерживался глава МИДа Эдгар Ринкевич - 128 дней в 35 командировках, на него ушло и больше всего средств. Так, самая дорогая командирорвка обошлась в 8846 евро - 5 дней в Доминиканской республике.

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6560 евро стоила пятидневная поездка в СШа главы МВД Рихарда Козловскиса, который участвовал в Генассамблее ООН. В свою очередь глава Минкульта Даце Мелбарде отличилась самой долгой поездкой - 11 дней в США.

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