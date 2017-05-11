Из-за зарплат в конвертах 16 тысяч человек получают маленькую пенсию

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня на конференции «Теневая экономика в Латвии» генеральный директор Службы государственных доходов Илзе Цируле обрисовала портрет тех жителей, которые уклоняются от уплаты налогов. Выяснилось, например, что типичный портрет получателя зарплаты в конверте - это мужчина 40-45 лет, разведенный, который, скорей всего, уклоняется от уплаты алиментов или запутался в быстрых кредитах.

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Цируле рассказала, что прежде всего надо отличать финансовых преступников, которые придумывают карусельные схемы по налогам от тех людей, которые получают зарплаты в конвертах. Первая категория - это, как правило, очень хорошо образованные люди, имеющие связи в самом СГД или же правоохранительных органах, они юридически подкованы, хорошо владеют ситуацией и знают законы.

Вторая категория - получатели зарплат в конвертах - это обычные люди, чаще всего (71%) работающие на неквалифицированной работе. Причем чаще всего получатели зарплат в конвертах - это люди в возрасте от 40 до 45 лет. Таких, по данным СГД, - около 27% от всех тех, кто получает зарплату в конверте. Мужчин больше, чем женщин - 32% против 22%. Причем

среди мужчин в этой категории чаще всего встречаются разведенные, и это наводит на мысли о том, что зарплата в конверте - лучший способ уклонить от выплаты алиментов.

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Однако если говорить о причинах, то помимо алиментов Цируле указала на то, что у многих есть кредиты и быстрые кредиты, с которыми люди не могут справиться. Некоторые работники просто не верят правительству и считают, что их деньги расходуются неэффективно. Другие просто получают маленькие зарплаты и не могут свести концы с концами. В любом случае, страдает не только государство (потери по социального бюджета 617 млн евро, НДС - 420 млн евро и подоходный налог - 352 млн евро), но и сами работники.

Данные СГД таковы.

Из-за зарплат в конвертах каждый четвертый в Латвии или 222 тысячи человек не получают нормальное пособия по болезни и безработице.

Кроме того 39 тысяч женщин не получают материнское пособие в полном объеме и 16 тысяч пенсионеров получают сниженный объем пенсии.

Говоря об отраслях, в которых процветает выплата зарплат в конвертах, то это, прежде всего, недвижимость - 32%, строительство - 30,7%, продажа и ремонт автомобилей - 29%, грузовые перевозки - 27,9%, сельское хозяйство - 26,7%.

При этом СГД подчеркивает, что примерно 40%, работающие главными бухгалтерами на предприятиях, получают зарплаты в конвертах.

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