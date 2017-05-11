Таких холодов 11 мая в Латвии не было за всю историю метеонаблюдений

Сегодня на рассвете температура воздуха на большей части страны была ниже -2 градусов, к тому же во всех регионах есть места, где температура воздуха ниже -4 градусов, сообщают синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха, по крайней мере -5 градусов, зарегистрирована в Руцаве, Мерсрагсе, Айнажи, Мадоне и Зосени. По данным предприятия «Латвияс валстс цели» в окрестностях Вангажи температура воздуха составляла -7 градусов, в окрестностях Резекне опустилась до -6 градусов.

Такие холода 11 мая в Латвии зафиксированы впервые за всю историю метеорологических наблюдений.

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С утра небо было ясным, облачность наблюдается только на побережье, где возможен снег. Во многих местах страны туман и иней, ветер или слабый, или его нет.

В Риге незначительная облачность и умеренный ветер. Температура воздуха на рассвете в центре и на севере города была около нуля, а в аэропорту «Рига» составила -4 градусов.

Максимальная температура воздуха в среду на большей части страны составляла +4,+7 градусов.

Самым теплым 10 мая выдалось в Испании, где было +30 градусов, и на Кипре (+37 градусов). Самая низкая температура (-15 градусов) была зафиксирована в ночь на четверг в горах на севере Швеции.