На ремонт фасада Рижского цирка требуются дополнительные средства

Укрепление фасада здания Рижского цирка закончено, работы по его консервации продолжатся, и необходимые на ремонт средства - примерно 300 тыс. евро - будут запрошены у правительства.

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Об этом на вчерашней пресс-конференции рассказала руководитель Рижского цирка Инара Кехре. Выполненные работы по укреплению фасада здания позволяют провести его консервацию. После этого можно будет планировать перестройку здания, которая займет 5-7 лет. Существенные деформации фасада здания, выходящего на ул. Меркеля, оказывают на общую устойчивость здания непрогнозируемое влияние, пояснила Кехре.































































Aizvērt Как выглядит закрытое на ремонт здание Рижского цирка Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA







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У Кабинета министров будет запрошено финансирование на дальнейшие ремонтные работы из средств на непредвиденные расходы. Кехре сообщила также, что в Рижском цирке больше не будут использоваться дикие животные, так как Продовольственно-ветеринарная служба заключила, что в здании цирка невозможно полноценно обеспечить их содержание в соответствии с физиологическими нуждами. Сейчас комплектуется команда работников Рижского цирка, формируется творческий совет.

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