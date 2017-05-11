Депутаты очнулись - оказывается, новые виды СМИ действуют в серой зоне

Член комиссии Сейма по правам человека Аугуст Бригманис резюмировал: «С развитием технологий в Латвии появляются новые виды СМИ, ранее не существовавшие и поэтому не входящие в правовое поле действующих законов».

Так например, традиционные радио и телевидение подчиняются и закону о прессе, и закону об электронных СМИ, пишет Latvijas avīze. А вот «автобусные мониторы», первоначально показывавшие только рекламу, а теперь предлагающие и другое содержание, с точки зрения законодательства, действуют в серой зоне.

То есть,

законы напрямую их деятельность не регулируют, за содержанием не следит ни одна структура, а его создатели даже неизвестны.

Поэтому существует риск, что в них может появляться еще более лживая или опасная «информация».

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Министерство культуры известило депутатов о том, что приступило к работе над новым правовым регулированием СМИ, в котором будут учтены и новые платформы СМИ, и социальные СМИ. Планируется, что новые законопроекты будут поданы в Сейм в середине лета.

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