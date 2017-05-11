Вопрос читателя: можно ли обменять латвийские права на эстонские?

Читатель интересуется, на каких условиях он может обменять выданные в Латвии водительские права на эстонские.

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«Я получил права категории «В» в 2016 году в Эстонии. В 2017 году я выписался из Эстонии и прописался в Латвии, где обменял свои эстонские права на латвийские. Переезд был связан с работой. Так как я возвращаюсь жить обратно в Эстонию и буду получать вид на жительство, смогу ли я обменять свои латвийские права категории «В» на эстонские?

На вопрос ответила главный специалист экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Эстонии Кайри Кимбер: «При описанных условиях,

если человек хочет поменять права, то он сможет это сделать.

В то же время в Эстонии он может пользоваться и выданными в Латвии правами до окончания срока их действия. Но ему также дополнительно нужно иметь действующую медицинскую справку».

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