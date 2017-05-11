Когда завершится отопительный сезон? Люди устали от больших счетов

Учитывая изменения погоды – сравнительно низкую температуру воздуха в апреле и мае этого года, а также прогноз на ближайшие дни, отопление в домах Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) будет обеспечено до тех пор, пока не наступит равномерно теплая погода и автоматические системы отопления постепенно начнут отключаться.
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Большая часть домов RNP подключена к автоматической отопительной системе, которая обеспечивает регулировку теплоподачи в зависимости от колебаниий температуры воздуха.
Автоматизированная система гарантирует то, что в весенний сезон контролируется подача тепла и теплоэнергия тратится только в нужном объеме.
В мае этого года, учитывая изменения погоды, максимальная температура отопления установлена до +38° C.
В апреле и мае этого года, по сравнению с прошлым годом, зарегистрированная среднесуточная температура воздуха была значительно ниже, например, в 2016 году среднесуточная температура воздуха 30 апреля составляла +10,4° C, а 30 апреля 2017 года – только +4,9° C. В свою очередь 9 мая 2016 года температура была +18,9° C, а 9 мая 2017 года – всего +3,3° C.
В случае, если владельцы квартир хотят установить другой режим интенсивности отопления или дату отключения теплоэнергии для завершения отопительного сезона, владельцам квартир нужно принять общее решение и подать его в любой из 10 центров обслуживания клиентов или отправить по почте.Еще по этой теме