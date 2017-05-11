Все, диких животных в цирке Латвии больше не будет

Сейм, вопреки постановлению ответственной комиссии, одобрил запрет использовать в цирке диких животных.

Еще по этой теме Парламент проголосовал за использование в цирке рожденных в неволе животных 2 мая 2017 г.

Рассматривая во втором чтении поправки к закону о защите животных, парламент большинством голосов решил не поддерживать предложение депутата Юлии Степаненко («Согласие») о том, что в цирковых представлениях можно использовать животных, которые уже родились в неволе.

Это предложение ранее поддержала комиссия по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде.

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С инициативой запретить использование диких животных в цирке в 2015 году после переговоров с организациями по защите животных выступила Продовольственно-ветеринарная служба.







































































Aizvērt Пикет против использования животных в цирке возле Сейма Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA Patrīcija Eglīte/LETA







Во многих европейских странах использование диких животных в цирке уже запрещено.

В латвийских цирках нет постоянно используемых диких животных, однако они ввозятся в страну с гастролирующими цирковыми труппами из других стран.

Проект поправок Сейм будет рассматривать еще в третьем чтении.

Общество «Свобода животных» ранее подало в Сейм петицию «За человечный цирк», которую подписали более 26 000 человек. Сегодня организация провела возле Сейма акцию в поддержку запрета на использование диких животных в качестве цирковых артистов.

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