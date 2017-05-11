Мэр объяснил, кто и как может получить 2000 евро за переезд в итальянскую глушь

«Пожить в итальянской глуши за 2000 евро», - данное предложение на этой неделе облетело не только социальные сети, но и многие СМИ. Как и следовало ожидать, от желающих переехать в итальянскую деревушку за субсидию не было отбоя. Вчера мэр Бормида Даниэле Гальяно сообщил, что за короткий срок он получил более 17 тыс. писем от желающих со всего мира. Однако не все так просто.

Еще по этой теме Хотите пожить в итальянской глуши и получить 2000 евро? 9 мая 2017 г.

9 мая публикация о том, что предлагая людям по 2000 евро, местная власть надеется таким образом увеличить население и остановить превращение города в призрак с пустыми домами, появилась и на нашем портале. Читатели Русского TVNET даже обращались к нам с вопросами о том, как получить данную субсидию. Например, Татьяна написала: «Эта программа для итальянцев или для европейцев?», а Раиса оставила комментарий: «Очень хотелось бы узнать более подробно об этом проекте, мне лично это интересно».

Если честно, нам и самим было интересно.

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Ведь согласитесь, жизнь в итальянской глубинке, да еще и с доплатой от принимающей стороны, ассоциируется у многих с прогулкой среди виноградников и размеренным образом жизни в историческом доме с мансардой, который, по данным СМИ, предлагали арендовать по очень демократичным ценам - всего 50 евро в месяц?

Однако всё не так просто и заманчиво, как подумали многие читатели.

По словам мэра Бормида Даниэле Гальяно, данное предложение было рассчитано на жителей региона Лигурия и других итальянцев.

«Италия - прекрасная страна, однако, как и другие находится сегодня в экономическом кризисе.

Я получил более 17 тысяч обращений, но, к сожалению, всем помочь невозможно. Спасибо за проявленный интерес», - написал мэр.

Так что, дорогие латвийцы, разбирайте своими чемоданы, пожить в итальянской глуши и при этом заработать нам не удастся. По крайней мере, в этот раз.