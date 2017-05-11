Война с природой за урожай: как латвийские производители ягод борятся с морозами

 

Фото: Facebook

Если сказать, что все те, кто ожидает урожай в шоке от погодных условий - это не сказать ничего: такого мая еще не было!

Судите сами: по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха, по крайней мере -5 градусов, зарегистрирована в Руцаве, Мерсрагсе, Айнажи, Мадоне и Зосени. По данным предприятия «Латвияс валстс цели» в окрестностях Вангажи температура воздуха составляла -7 градусов, в окрестностях Резекне опустилась до -6 градусов.

Такие холода 11 мая в Латвии зафиксированы впервые за всю историю метеорологических наблюдений.

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Так представители компании по выращиванию ягод Very Berry написали на своем профиле в соцсети: «На болоте была очень, очень холодная ночь! Большое испытание для ягодных полей, всю ночь согревали и надеемся, что новые почки удалось спасти. В таких условиях ягоды впитали в себя всю-всю-всю силу латвийской природы!»

Спасение ягод от майских морозов

Фото: Спасение ягод от майских морозов0

Для сохранения урожая производителям ягод пришлось всю ночь поливать только «проклюнувшийся» ягодки водой. Причем процесс трудоемкий: клюква может выдержать до -3.8 градусов, черника - 7 градусов.

«Мы каждый день смотрим на погоду и принимаем решение как поступать», - рассказала представитель компании Гундега Саушкина. Производители отмечают, что прошлый год был тяжелым - пришлось пережить 19 морозов, ну а текущий год... «просто абсурдный»!

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