Война с природой за урожай: как латвийские производители ягод борятся с морозами

Если сказать, что все те, кто ожидает урожай в шоке от погодных условий - это не сказать ничего: такого мая еще не было!

Судите сами: по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха, по крайней мере -5 градусов, зарегистрирована в Руцаве, Мерсрагсе, Айнажи, Мадоне и Зосени. По данным предприятия «Латвияс валстс цели» в окрестностях Вангажи температура воздуха составляла -7 градусов, в окрестностях Резекне опустилась до -6 градусов.

Такие холода 11 мая в Латвии зафиксированы впервые за всю историю метеорологических наблюдений.

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Так представители компании по выращиванию ягод Very Berry написали на своем профиле в соцсети: «На болоте была очень, очень холодная ночь! Большое испытание для ягодных полей, всю ночь согревали и надеемся, что новые почки удалось спасти. В таких условиях ягоды впитали в себя всю-всю-всю силу латвийской природы!»





















Aizvērt Спасение ягод от майских морозов Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Для сохранения урожая производителям ягод пришлось всю ночь поливать только «проклюнувшийся» ягодки водой. Причем процесс трудоемкий: клюква может выдержать до -3.8 градусов, черника - 7 градусов.

«Мы каждый день смотрим на погоду и принимаем решение как поступать», - рассказала представитель компании Гундега Саушкина. Производители отмечают, что прошлый год был тяжелым - пришлось пережить 19 морозов, ну а текущий год... «просто абсурдный»!

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