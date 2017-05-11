Снова минус: синоптики обещают очередные рекорды холода

В ночь на пятницу в Латвии ожидается очередная нехарактерно холодная для мая ночь - температура воздуха опустится до +1..-5 градусов.

Ожидаются новые рекорды холода. До этого самая низкая температура, зарегистрированная 12 мая, составляла -4,7 градусов. Так холодно было в 1999 году, сообщает агентство ЛЕТА.

Как ночью, так и днем облаков будет мало, ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

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Будет дуть слабый ветер, днем на побережье Рижского залива - умеренный морской бриз.

Во второй половине дня в пятницу солнце прогреет воздух до +10..+15 градусов, на западном побережье Рижского залива - до +8..+9 градусов.

В Риге в пятницу будет сухо и солнечно. Ночью будет дуть слабый ветер, а воздух остынет до +1 градуса, в пригороде - до -3 градусов. Днем северный ветер усилится до умеренного, а воздух прогреется до +10..+12 градусов.