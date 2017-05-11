Эксперт: интеграция общества не дала ожидаемых результатов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Интеграция общества в Латвии не дала ожидаемых результатов - хотя для решения этого вопроса разрабатывались различные программы, единого комплексного подхода не было, заявил на 2-м Академическом форуме гуманитарных наук директор Балтийского центра стратегических исследований Талавс Юндзис.

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Он подчеркнул, что интеграция и сплочение общества являются одним из приоритетов, на которых должна строиться безопасность Латвии. «Наша безопасность должна опираться на три равных приоритета - военную безопасность, общественное единство и интеграция, внутренний порядок, который включает в себя борьбу с преступностью и кибербезопасность», - сказал эксперт.

Юндзис отметил, что риски для безопасности, безусловно, выросли, однако в самой стране стало безопаснее благодаря ряду мер, в том числе поддержке НАТО. Однако безопасности угрожают не только военные, но и невоенные риски, которые обществу иногда сложно заметить.

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«Если военные риски видны и прогнозируемы, то невоенные риски кроются в экономике, социальной сфере, и их трудно идентифицировать.

Нелегко понять, что протекающие в обществе процессы могут стать серьезным риском», - сказал руководитель центра.

По мнению Юндзиса, сегодня особое внимание следует уделить Латгале, потому что очевидно, что это самый слабый регион страны, в котором имеются не только экономические проблемы, но и проблемы, связанные с латгальским языком.

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