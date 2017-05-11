В Екабпилсе построили «золотой» туалет

В парке Кена в Екабпилсе появился общественный туалет, затраты на которой можно сравнить со стоимостью частного дома - 85 тысяч евро, сообщает передача «Bez tabu» телеканала TV3.

Несмотря на то, что некоторые рады туалету, большая часть жителей считает покупку думы расточительной и напоминает, что почти 100 тысяч евро можно было бы потратить на более полезные цели. При этом «Bez tabu» узнала, что от более дешевого предложения во время конкурса самоуправление отказалось.

Передача убедилась, что под Ригой можно приобрести новые и подержанные частные дома за подобную или более низкую цену.

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Как указал директор градостроительного департамента думы Райтс Сирмович, удорожание связано со стоимостью материалов.

Несмотря на то, что он утверждает, что в конкурсе победило самое дешевое предложение, передаче известно, что другая фирма предложила провести работы за 73,5 тыс. евро.

На вопрос, почему не был выбран самый дешевый вариант, Сирмович пояснил, что «от него отказались в связи с нехваткой квалификации».