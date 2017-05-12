Прошедшая ночь стала рекордно холодной

Прошедшей ночью в Латвии вновь побиты рекорды холода - температура воздуха на большей части страны опустилась до -1..-6 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В целом рекордно низкие температуры зафиксированы на 11 метеостанциях. Рекорды для 12 мая побиты в Добеле, Даугавпилсе, Елгаве, Бауске, Скривери, Екабпилсе, Резекне, Зосены, Звейниекциемсе и Айнажи.

Побит также национальный рекорд 1999 года, когда 12 мая в Зосены была зарегистрирована температура -4,7 градуса. В Мерсрагсе температура воздуха ночью составила -5,1 градуса, что является новым рекордом.

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Мороз до -5..-6 градусов прошедшей ночью зарегистрирован в некоторых регионах Видземе. Немного выше нуля температура воздуха была местами в Курземе и Риге.

В столице ночью температура опустилась до +2 градусов, в Рижском аэропорту мороз достиг -4 градуса, что является новым рекордом для столицы. Прежний рекорд холода 12 мая в Риге был зарегистрирован в далеком 1927 году - минус -2,5 градуса.

Сегодня днем в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Воздух днем прогреется до +9..+14 градусов.