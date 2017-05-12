В Латвии может появиться вторая женщина-генерал

Руководителю Управления мест заключения (УМЗ) Илоне Спуре предлагается присвоить звание генерала, и она может стать второй в Латвии женщиной-генералом. Соответствующее предложение включено в повестку дня заседания правительства на следующей неделе.

В 2004 году правительство присвоило звание генерала полиции тогдашней ректору Латвийской полицейской академии Арии Мейкалише, которая стала первой женщиной-генералом в истории страны.

Согласно латвийскому законодательству, звание генерала может быть присвоено должностному лицу системы МВД после пяти лет службы в звании полковника, если оно имеет соответствующее академические образование или высшее профессиональное образование второго уровня и занимает должность, которой соответствует звание генерала.

Реклама

Звание полковника Спуре было присвоено в апреле 2013 года, а должность начальника УМЗ она занимает с июля 2013 года. Спуре успешно прошла очередную аттестацию, а министр юстиции Дзинтарс Расначс ставит ей в заслугу эффективные реформы в системе мест заключения, успешную программу ресоциализации заключенных, введение международных стандартов прав человека в местах заключения.