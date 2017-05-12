Синоптики сделали прогноз на выходные: будет чуть лучше

После майского снега и новых рекордов ночных заморозков, синоптики, наконец, прогнозируют улучшение погоды. Уже в предстоящие выходные дневная температура воздуха повысится до 14-15 градусов, а во второй половине новой недели - до +18 градусов. В отдельные ночи еще возможны небольшие заморозки.

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 12 мая, ожидается сухая, солнечная, почти безветренная, но еще довольно прохладная погода. Во второй половине дня воздух прогреется до +12+13 градусов.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до нулевой отметки, местами возможны небольшие заморозки. Днем ожидается переменная облачность, будет дуть слабый восточный ветер, и воздух прогреется до +17 градусов. В ночь на воскресенье при ясном небе похолодает до +1+3 градусов, днем облачность повысится и потеплеет до +16 градусов.

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В понедельник, согласно нынешним прогнозам, усилится северный ветер, который будет дуть порывами до 10-12 м/сек, и снова немного похолодает. При солнечной погоде столбик термометра поднимется не выше отметки +14 градусов. В ночь на вторник похолодает до +1+3 градусов и местами не исключены заморозки. Днем во вторник тоже будет солнечно, но ветренно и прохладно: температура воздуха не превысит +11+12 градусов.

К среде ветер сменит направление на южное и успокоится, увеличится облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Во второй половине новой недели, как прогнозируют синоптики, из-за повышенной облачности солнца будет меньше, но южный ветер принесет потепление - дневная температура воздуха может повыситься до +18 +20 градусов, ночная - до +6+10 градусов. Правда,

вслед за непродолжительным потеплением синоптики прогнозируют в мае еще одну волну похолодания.

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