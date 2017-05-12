В субботу транспорт Риги будет курсировать по графику рабочего дня

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

13 мая общественный транспорт Риги будет курсировать по графику рабочего дня.

Ночное движение будет организовано в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая.

Пассажиры, которые приобрели проездные на рабочие дни, смогут использовать их и в эту субботу. В свою очередь билеты выходного дня 13 мая действовать не будут.

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Платные автостоянки на территории Старой Риги (зона R) 13 мая будут работать с 6 до 24 часов, в Вецаки (зона V) - с 8 до 20 часов по нынешним тарифам. Остальные платные автостоянки будут работать с 9 до 17 часов. Подземная автостоянка на ул. Кр. Валдемара, 5а у Дома конгрессов будет работать соответственно нынешним тарифам. В День матери, 14 мая, платные автостоянки Рижского самоуправления, которые обслуживает «Rīgas satiksme», можно будет использовать бесплатно. Исключение - подземная стоянка у Дома конгрессов.


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