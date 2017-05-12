Нацблок напомнит в воскресенье, кто в Латвии хозяин

В воскресенье, 14 мая, национальное объединение «VL-TB/LNNk» проведет ежегодный патриотический автопробег под государственными флагами. Его цель, как сообщается на домашней странице партии - «напомнить каждому, что латыши - хозяева своей земли и что мы с гордостью носим наши государственные флаги!».

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Авто-мотопробег пройдет во многих местах Латвии (Риге, Елгаве и Озолниеки, Лиепае, Алуксне, Тукумсе, Кандаве и Саласпилсе). Отмечается, что в Риге пробег состоится по новому маршруту, сбор участников автопробега под флагами назначен на 16.00 у Рижского мотор-музея.

Во время мероприятия автомашины и мотоциклы проедут колонной с поднятыми флагами Латвии. Принять участие может каждый желающий патриот страны.

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После длительных переговоров с полицией, сообщает в фейсбуке депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава, маршруты движения автотранспорта согласованы. Депутат призывает внимательно ознакомиться со своим маршрутом и следовать указаниям полиции.

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