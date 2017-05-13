Девушка за рулём такси: Тайная ночная жизнь и издержки профессии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Trang Angels

Виктория Пушкеле


Мне всегда казалось, что профессия таксиста полна романтики. Задушевные разговоры с попутчиками, любимая музыка из колонок автомобиля... Какое-то время назад я решила примерить на себя роль таксиста. Сегодня я расскажу о некоторых тайнах рижских таксистов, которые мне удалось разузнать, нюансах профессии, и о том, каково это - быть не просто «бомбилой», а девушкой за рулем такси!

Из чего состоит работа таксиста?

Предупреждаю сразу - меня хватило только на две ночные смены по 12 часов.

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Смена начинается с того, что ты приезжаешь в офис. Берешь рацию и рабочий телефон, садишься в корпоративную машину и мчишь в сторону центра - велика вероятность, что большинство клиентов около 20 вечера в четверг будут заказывать такси, чтобы поехать домой в свои микрорайоны.

Каждый водитель имеет порядковый номер, который соответствует бортовому номеру автомобиля. Заказы раздаются в порядке «живой очереди» в учетом того, где каждый таксист находится в текущий момент.

Дело было еще до появления на рынке Латвии различных мобильных приложений для вызова такси, поэтому все заказы я получала по рации от диспетчера. Поскольку это была таксомоторная компания, водителями которой работали лишь женщины и девушки, у нас были свои правила переговоров по рации.

Диспетчера называли «Saulīte», а девушек-водителей «Rozīte».

Также есть возможность брать «ручки» - тех, кто голосует на дороге. Таких клиентов везут по самому дорогому тарифу, но я не рисковала брать таких клиентов, после того, как на Бривибас меня остановила уж очень странная девушка с вопросом, который она задала охрипшим голосом: «До Пернавас за 2 евро не довезёте»?

После смены нужно привезти полностью заправленную топливом и помытую машину в офис, пропылесосить салон и сдать «план» - стоимость эксплуатации автомобиля. Ваша зарплата - это все деньги, которые у вас остаются (если вы, конечно, не ушли в минус)!

По словам руководителя по персоналу, который принимал меня на работу, в среднем

каждая девушка зарабатывает в месяц около 700-800 евро. Две смены, проведенные за «баранкой», заставили меня усомниться в реальности таких заработков.

Пьяные клиенты

Любой таксист, который работает по ночам, должен быть готов к тому, что большая часть пассажиров будут подшофе.
Не знаю, часто ли происходят вопиющие случаи, когда такие товарищи отказываются платить, пачкают салон или дебоширят, но мне очень везло - все клиенты навеселе были позитивны, общительны и щедры на чаевые.

Одни, правда,

вместо визитки забрали мою идентификационную карту таксиста, а до этого всю дорогу канючили «ну поддай газку, ну разгонись до 100»,

но в целом были милы и вели себя прилично.

Кстати, знаете как мои пассажиры раскусили, что я не урожденная рижанка? Нет, не потому, что я пользовалась навигатором (без них, мне кажется, сейчас не ездит ни один таксист), а потому, что не знала, где находится ночной клуб Četri Balti Krekli.

Корпоративные клиенты

Корпоративных клиентов много. У них у всех скидки. Никто из них не рассчитывается «наличкой», все заполняют специальный талон, который после смены необходимо сдать в офис, и только после этого можно получить оплату за данную поездку.

Они все торопятся и им постоянно дует кондиционер или не нравится музыка, которая играет в салоне.

Забирая врачей после дежурств, очень сложно не потеряться в лабиринтах поворотов и внезапных тупиков на территории больницы, а клиенты звонят диспетчеру и требуют немедленно их забрать. Нервничают из-за того, что подъехал не с той стороны.

Безопасность?

Один из клиентов так напрямую и спросил: «А Вам не страшно меня везти поздней ночью?». Потом, видимо, побоялся, что я неправильно его пойму, и тут же начал оправдоваться: «Нет, ну что Вы, это просто гипотетический вопрос. Не переживайте»!

В каждом автомобиле есть «тревожная кнопка», с помощью которой можно вызвать охранную фирму. Кроме того, в компании есть некоторые ключевые фразы, произнеся которые по рации, можно сообщить о том, что водитель находится в опасности.

Однако, после некоторых случаев нападения на таксистов, нашедших огласку во всех латвийских СМИ, думаю, полную безопасность на такой работе гарантировать не может никто.

Тайная жизнь рижских таксистов

«Когда заезжаете в Старый город забирать клиента, обязательно выключайте «лампу» как будто вы не работаете или везёте клиента», - вот лишь один из полученных мной советов для того, чтобы избежать неприятностей и не стать участником «таксистских войн».
То, что таксисты ради «лакомого места» готовы на многое, знает практически каждый.

В условиях высокой конкуренции каждый клиент на счету, и если вы «перешли дорогу» «бомбиле» с опытом и понятиями, можете получить «по шапке».

Будучи девушкой и просто адекватным человеком в такие конфликты вступать не хотелось, поэтому зона «хлебного» Старого города в мои маршруты практически никогда не входила.

Однако приоткрыть завесу тайной жизни таксистов мне всё-таки удалось. Около 4 утра я ожидала корпоративного клиента на улице Блауманя, чтобы поехать в аэропорт. У ночного клуба «для джентльменов», который находился совсем рядом, выстроилась, наверное, половина таксомоторного парка белых Toyota, в которые, кстати, не рекомендуют садиться туристам на туристических форумах.

Оказалось, что каждый

таксист, привёзший клиента в увеселительное заведение, позже забирает у администрации клуба деньги, которые щедрый иностранец заплатил за входной билет.

А это 15-30 евро!

Издержки профессии

Мне всегда казалось, что 12 часов, проведённые за рулем железного друга, - это сущие пустяки. Когда я проснулась после первой смены, поняла, что не чувствую позвоночник и каждое движение доставляет мне дискомфорт. Наверное, со временем к ночным поездкам в режиме нон-стоп можно привыкнуть, но, мне показалось, что уровень нагрузки (не только физической, но и психологической) не соответствует сумме, которую удается заработать.

После первой смены я на честно заработанные деньги помыла машину, заправила полный бак топлива и сдала в офис «план» за эксплуатацию машины.

В моём кошельке осталось чуть больше 20 евро. Вторая смена также выдалась «неурожайной» - до заработка в 20 евро мне не хватило пары евро.

Вот так и развеялась моя сказка о романтике работы «бомбилой». Теперь, будучи пассажиром такси, всегда стараюсь оставить водителю на чай.

Кстати, «женского такси» у нас больше нет. Компания закрылась в прошлом году.

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