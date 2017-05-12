В больнице Страдиня переносят операции в связи с нехваткой сотрудников

 

Фото: LETA

Клиническая университетская больница им. П. Страдиня перепланирует часть операций в связи с нехваткой сотрудников, однако ситуация находится под контролем, сообщает агентство ЛЕТА.

Как указала представитель больницы Ласма Сиде, часть операций могут перепланировать на другое время дня, однако некоторые операции могут быть перенесены и на месяц.

В то же время главный врач больницы Арнольд Атис Вейнбергс указал, что больница Страдиня, также как и другие медицинские учреждения, встречается с нехваткой людских ресурсов, особенно медсестер, однако больница решает ситуцию, оптимизируя нагрузку нынежних людских ресурсов, в том числе продолжая начатую в начале года работу по улучшению планирования операционных залов. «Во время работы количество запланированных операций может быть и будет перенесено в зависимости от доступности людских ресурсов и числа неотложных операций», - пояснил Вейнбергс.

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Он также отметил, что в больнице Страдиня есть шесть операционных блоков с несколькими операционными залами в каждом, и все операционные блоки работают и проводят как плановые, так и неотложные операции.

Больница считает, что неотложная хирургическая помощь будет обеспечена в полном объеме.


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