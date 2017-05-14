Неадекватные, судимые, пьяные: рижане жалуются на охранников в магазинах

«Ко мне подбежал охранник, начал нецензурно оскорблять. Мне даже показалось, что он него разило алкоголем», - в последнее время такие истории появляются в социальных сетях и СМИ всё чаще. Кроме того, известно, что многие сотрудники охранных компаний и вовсе работают без сертификатов, не проходя никаких обучающих курсов.

Еще по этой теме Стоит ли покупателям бояться охранников магазина? Лиепайчанка утверждает, что стоит! 20 апреля 2017 г.

После того, как мы опубликовали статью «Стоит ли покупателям бояться охранников магазина? Лиепайчанка утверждает, что стоит!», в которой жительница Латвии рассказывала о том, как её необоснованно задержал и напугал представитель охраны магазина Rimi, в редакцию Русского TVNET позвонил читатель Евгений. Он сообщил, что случаи, когда охранники превышают свои должостные полномочия, не единичны.

Рижанин рассказал свою историю: "В праздничный день на Пасху, 16 апреля, я пришел в ближайший к моему дому магазин Maxima на чтобы купить булочки. Выбрал те, которые мне понравились, отправился на кассу оплачивать покупку. Там оказалось, что они стоят в 3 раза дороже, чем было указано на ценнике. Кассир сказала, несите обратно.

Я возмутился, но достаточно корректо ответил, что не должен их относить на место. Она сразу нажала на кнопку и вызвала охранника. Тот прибежал, начал нецензурно оскорблять меня.

Мне даже показалось, что он него разило алкоголем. Свой бейдж он прятал, но я всё-таки выяснил, как его зовут.

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Раньше в Maxima была своя охрана, а где-то полгода назад они стали сотрудничать с охранной фирмой. С тех пор этот охранник постоянно кого-то выкидывает из магазина не разобравшись. Раньше меня это не касалось, я не обращал внимания.

Звонил в охранную фирму, они разбираются. Я 6 лет ходил в этот магазин, живу рядом, а теперь вынужден в другой ходить. В фирме так посоветовали, пока не разберутся.

В полицию тоже звонил, потому что этот охранник может быть опасен для людей. Там сказали, что это не их дело. Если охранник реально на кого-то нападет, изобьёт и тому подобное, тогда они приедут, а так - мол, разбирайтесь сами!"

Русский TVNET повторно связался с Евгением 12 мая.

По его словам, с ним до сих пор не связались представители охранной компании. Он ждёт извинений.

С охранниками, которые ведут себя неадекватно, сталкивались и другие читатели. Например, Агрис написал: «Во многих магазинах охранники без сертификатов, судимые, зачастую пьяные. Вот от такого неандертальца можно ждать всё, что угодно. Там на конвертные зарплаты разный сброд набирают. Кто за 2€/час в конверте работать станет? У меня такой магазин около дома. Я туда даже детей не пускаю на всякий случай».

По данным программы Русского вещания LTV7 «Личное дело», обучение охранников в Латвии на низком уровне. Многие сотрудники охранных компаний и вовсе работают без сертификатов, не проходя никаких обучающих курсов. На данный момент, сертификат имеют 7 тысяч латвийских охранников. По подсчетам полиции большее 4 тыс. сотрудников охранных фирм работают нелегально.

Однако не следует забывать и о том, что иногда и охранники становятся жертвами неадекватных покупателей.

Так, например, 17 апреля этого года агрессивный мужчина набросился на охранника магазина Rimi, нанес увечья и попытался убежать. Охранник был госпитализирован.

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