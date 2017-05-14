Неадекватные, судимые, пьяные: рижане жалуются на охранников в магазинах

 

Фото: depositphotos.com

«Ко мне подбежал охранник, начал нецензурно оскорблять. Мне даже показалось, что он него разило алкоголем», - в последнее время такие истории появляются в социальных сетях и СМИ всё чаще. Кроме того, известно, что многие сотрудники охранных компаний и вовсе работают без сертификатов, не проходя никаких обучающих курсов.

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После того, как мы опубликовали статью «Стоит ли покупателям бояться охранников магазина? Лиепайчанка утверждает, что стоит!», в которой жительница Латвии рассказывала о том, как её необоснованно задержал и напугал представитель охраны магазина Rimi, в редакцию Русского TVNET позвонил читатель Евгений. Он сообщил, что случаи, когда охранники превышают свои должостные полномочия, не единичны.

Рижанин рассказал свою историю: "В праздничный день на Пасху, 16 апреля, я пришел в ближайший к моему дому магазин Maxima на чтобы купить булочки. Выбрал те, которые мне понравились, отправился на кассу оплачивать покупку. Там оказалось, что они стоят в 3 раза дороже, чем было указано на ценнике. Кассир сказала, несите обратно.

Я возмутился, но достаточно корректо ответил, что не должен их относить на место. Она сразу нажала на кнопку и вызвала охранника. Тот прибежал, начал нецензурно оскорблять меня.

Мне даже показалось, что он него разило алкоголем. Свой бейдж он прятал, но я всё-таки выяснил, как его зовут.

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Раньше в Maxima была своя охрана, а где-то полгода назад они стали сотрудничать с охранной фирмой. С тех пор этот охранник постоянно кого-то выкидывает из магазина не разобравшись. Раньше меня это не касалось, я не обращал внимания.

Звонил в охранную фирму, они разбираются. Я 6 лет ходил в этот магазин, живу рядом, а теперь вынужден в другой ходить. В фирме так посоветовали, пока не разберутся.

В полицию тоже звонил, потому что этот охранник может быть опасен для людей. Там сказали, что это не их дело. Если охранник реально на кого-то нападет, изобьёт и тому подобное, тогда они приедут, а так - мол, разбирайтесь сами!"

Русский TVNET повторно связался с Евгением 12 мая.

По его словам, с ним до сих пор не связались представители охранной компании. Он ждёт извинений.

С охранниками, которые ведут себя неадекватно, сталкивались и другие читатели. Например, Агрис написал: «Во многих магазинах охранники без сертификатов, судимые, зачастую пьяные. Вот от такого неандертальца можно ждать всё, что угодно. Там на конвертные зарплаты разный сброд набирают. Кто за 2€/час в конверте работать станет? У меня такой магазин около дома. Я туда даже детей не пускаю на всякий случай».

По данным программы Русского вещания LTV7 «Личное дело», обучение охранников в Латвии на низком уровне. Многие сотрудники охранных компаний и вовсе работают без сертификатов, не проходя никаких обучающих курсов. На данный момент, сертификат имеют 7 тысяч латвийских охранников. По подсчетам полиции большее 4 тыс. сотрудников охранных фирм работают нелегально.

Однако не следует забывать и о том, что иногда и охранники становятся жертвами неадекватных покупателей.

Так, например, 17 апреля этого года агрессивный мужчина набросился на охранника магазина Rimi, нанес увечья и попытался убежать. Охранник был госпитализирован.

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