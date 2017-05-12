На Закюсале камеры засняли необычный пейзаж

В пятницу, 12 мая утром, в Риге ярко светило солнышко, и камеры прямого включения зафсировали одного из местных пернатых - ястреба-тетеревятника.

«В пятницу утренним солнышком наслаждался и наш друг - ястреб-тетеревятник. Присев на решетку, он наблюдал, как просыпается наш город. Если в первый раз он был напуган звуком двигающейся камеры, то в этот раз он уже привык к нему», - сообщает LTV.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Любой может наблюдать за Ригой с помощью камеры прямого включения

Ястребы-тетеревятники — самый крупный вид рода ястребов.

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Большинство популяций ведёт оседлый образ жизни и, как правило, придерживается одной территории в течение всей жизни.

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