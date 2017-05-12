Министерство охраны окружающей среды разрешило перестроить Музей оккупации

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) выдало разрешение на перестройку Музея оккупации Латвии и строительство Мемориального комплекса в память жертв советской оккупации, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

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МООСРР оценило документы, поданные ГАО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ) на соответствие требованиям действующего законодательства, и сегодня приняло решение о выдаче разрешения на строительство мемориального комплекса.

Глава МООСРР Каспар Герхардс подчеркнул, что лично занимается решением этого вопроса и может утверждать, что «министерство сделало все возможное, чтобы строительство мемориального комплекса в память жертв советской оккупации началось незамедлительно».

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Перестройка Музея оккупации Латвии в последние годы была предметом споров.

Руководство музея и Министерства культуры настаивали на перестройке музея, дополнив его пристройкой по проекту Гунара Биркерта и другими элементами.

Задумку критиковали другие архитекторы, отмечая, что пристройка исказит здание музея, являющееся памятником архитектурного модернизма.

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