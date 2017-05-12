В Ботаническом саду впервые за 50 лет зацвело Драконово дерево

 

Фото: Facebook/Latvijas-Universitātes-Botāniskais-dārzs

В Пальмовом доме Ботанического сада ЛУ - произошло большое событие. Там впервые за 50 лет зацвело Dracaena draco или Драконово дерево.

Дерево было посажено в 1972 году, когда проходила реконструкция и расширение Пальмового дома.

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Драконово дерево (Dracaena draco) – это реликтовое растение, по виду напоминающее гигантский кактус. На его толстых ветках растут пучки очень острых листьев. Если сделать на стволе дерева надрез, выступит красная смола. У гуанчей, древних жителей Канарских островов, драконово дерево считалось священным, а его смолу (кровь дракона) они использовали в лечебных целях.

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Это огромная драцена, ближайший родственник своей комнатной тезки. Оно отличается очень медленным ростом, а некогда простой ствол со временем начинает разветвляться. У драконовых деревьев не образуются годичные кольца, поэтому определить их возраст зачастую просто невозможно, даже приблизительно.

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