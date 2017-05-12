Рижане спрашивают: что за странный желтый знак появился на улицах?

На многих небольших улочках в мае оявился новый дорожный знак. И некоторые думают, что здесь начинаются ремонтные работы. Но, как рассказали, в Департаменте сообщения Рижской думы, такой знак означает иное: дорожная служба города начала весеннюю уборку второстепенных улиц Риги.

С помощью такого вот знака Департамент сообщения информирует, что на улице необходимо провести следующие работы: зимой – уборка и вывоз снега, а весной – очистка улицы от пыли и песка.

Обычно эти информативные плакаты выставляются за день до начала проведения работ. На знаке указано, что стоянка и остановка запрещена, или же указано место, где теперь стоянка или остановка разрешена.

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Задача водителей – своевременно заметить этот знак и убрать машину с дороги. Работы обычно длятся не больше одного дня.

Если водители не соблюдают предписания знака на конкретном участке, где чистится дорога, то дорожная служба вправе вызвать полицию, которая эвакуирует машину. Однако, таких случаев в Риге еще не было. А вот плохо расчищенные дороги из-за нерадивых водителей встречаются.

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