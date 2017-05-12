Ночной заезд по улице Бривибас: как принять участие?

В Риге, уже во второй раз пройдет ночной заезд – по проезжей части улицы Бривибас.

20 мая в 23:00 начнется старт от торгового центра Alfa (сбор участников в 21:00, программу см. ниже), куда приглашаются все любители роликов, скейтов и самокатов принять участие в массовом заезде, протяженностью 4800 метров по маршруту: т/ц Alfa – перекресток улицы Ропажу и Бривибас гатве – т/ц Alfa.

Участие в мероприятии бесплатное, но обязательно нужно зарегистрироваться – до 22:00 часов 18 мая.

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Зарегистрированные участники смогут забрать свой стартовый номер:

19.05.2017 с 15:00 до 22:00 в магазине Sportland в торговом центре Alfa;

20.05.2017 c 16:00 до 21:00 у Alfa, в палатке организаторов заезда.

Стоит отметить, что зарегистрироваться можно и 19 мая в магазине Sportland в Alfa c 15:00 до 20:00, а также 20 мая с 16:00 до 21:00.

После мероприятия состоится награждение в различных номинациях. Зарегистрированные участники смогут претендовать на титулы самого яркого участника, самого оригинального, предприимчивого, участника с самым лучшим вкусом и самая яркая пара.

Программа мероприятия

20 мая 2017 года, автостоянка у торгового парка Alfa