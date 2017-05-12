Ночной заезд по улице Бривибас: как принять участие?

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Риге, уже во второй раз пройдет ночной заезд – по проезжей части улицы Бривибас.

20 мая в 23:00 начнется старт от торгового центра Alfa (сбор участников в 21:00, программу см. ниже), куда приглашаются все любители роликов, скейтов и самокатов принять участие в массовом заезде, протяженностью 4800 метров по маршруту: т/ц Alfa – перекресток улицы Ропажу и Бривибас гатве – т/ц Alfa.

Участие в мероприятии бесплатное, но обязательно нужно зарегистрироваться – до 22:00 часов 18 мая.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ

Зарегистрированные участники смогут забрать свой стартовый номер:

19.05.2017 с 15:00 до 22:00 в магазине Sportland в торговом центре Alfa;

20.05.2017 c 16:00 до 21:00 у Alfa, в палатке организаторов заезда.

Стоит отметить, что зарегистрироваться можно и 19 мая в магазине Sportland в Alfa c 15:00 до 20:00, а также 20 мая с 16:00 до 21:00.

После мероприятия состоится награждение в различных номинациях. Зарегистрированные участники смогут претендовать на титулы самого яркого участника, самого оригинального, предприимчивого, участника с самым лучшим вкусом и самая яркая пара.

Программа мероприятия

20 мая 2017 года, автостоянка у торгового парка Alfa

  • 16:00 – 21:00 – получение стартовых номеров, аренда средств передвижения
  • 21:00 – мероприятия для участников
  • 23:00 – старт заезда на роликах, скейтах и самокатах
  • 00:00 – музыкальное представление
  • 00:30 – награждение
  • 00:45 – музыкальное представление
  • 01:30 – завершение мероприятия

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Google оплатила миллионный штраф в России Hi-Tech

Google оплатила миллионный штраф в России

Латвийская фитнес-модель - абсолютная чемпионка Европы! Wo&Men

Латвийская фитнес-модель - абсолютная чемпионка Европы!

Чудеса случаются! Эпатажную Волочкову просто не узнать Wo&Men

Чудеса случаются! Эпатажную Волочкову просто не узнать

Певец Ральф Эйландс снова попал в больницу Showbiz

Певец Ральф Эйландс снова попал в больницу

Как выглядит квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Ло Wo&Men

Как выглядит квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Ло

Спорт

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 