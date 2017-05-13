«Может, малыш уже от голода умер?». Полиция проигнорировала вызов рижанки о ЧП

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

10 мая некая женщина на углу улиц Тербатас и Элизабетес в Риге заметила странную пару с коляской. По словам свидетельницы, вели себя те неадекватно, еле стояли на ногах и ругались - было ясно, что парочка находилась под воздействием чего-то, а малыш в коляске непрерывно плакал.

Женщина решила позвонить в полицию, так как не была уверена, что с ребенком все в порядке. Она объяснила ситуацию, однако получила неожиданный ответ: работница полиции заявила, что ее коллеги не будут разыскивать парочку по всей Риге. Не устроил ее и предложенный вариант - свидетельница предложила следовать за парой и координировать свое месторасположение с выехавшим на вызов экипажем.

Пока шел разговор, странный мужчина заметил, что его преследуют, взял коляску, развернулся и отправился в другом направлении. Его же подруга ушла в сторону троллейбусной остановки и уехала.

«Было понятно, что ребенку плохо, может не покормили, судя по всему, ему было несколько месяцев от роду»,

- пояснила женщина. Стоит отметить, что и супруг свидетельницы также позвонил в полицию.

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Почему стражи порядка не отреагировали? Об этом журналисты спросили у начальника управления Полиции порядка Рижского региона Ансиса Пумпурса.

«Я прослушал запись этого звонка. Женщина очень адекватно обрисовала ситуацию и понятно, что она действительно готова была следовать за парой. Дальнейший план полиции? На данный момент лишь, что мы проведем проверку», - заявил он.

Также полицейский предложил в подобных ситуациях в письменном виде описывать случившееся и отправлять на е-майл, так как будет легче начать служебное расследование. Если вскроются нарушения, будет начато дисциплинароное дело в отношении работника полиции.


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