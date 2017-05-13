В Огре девушка-инвалид добивалась пандуса в доме: теперь реанимация и полгода без движения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Joshua Zader

 

Жительница Огре недолго радовалась тому, что в доме, где она живет, установили пандус для инвалидных колясок. Пандус сделали, но под неправильным углом. В результате — у девушки 4 перелома и другие травмы. Полгода она проведёт без движения, сообщает Русское вещание LTV7.

Екатерина Лебедева долго добивалась того, чтобы ко входу в ее подъезд установили пандус. В думе ей отказали, тогда молодая девушка-инвалид разметила просьбу о помощи в социальных сетях. Помимо отзывчивых горожан, откликнулся и один из депутатов Огрской думы. Уже через месяц - в ноябре прошлого года — пандусы, и в подъезде, и снаружи, были готовы. То, что угол наклона слишком крутой, Катя заметила сразу. Но радость от возможности выезжать из дома пересилила страх.

С тех пор как появился пандус, девушка вела активный образ жизни. Выезжать из дома ей помогала 15-летняя сестра. Каждый раз спускаться было страшно. Однажды они практически уже упали. Сестра потянула спину, но успела подхватить коляску. А во второй раз не обошлось.

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Девушка, привязанная к коляске, упала лицом на бетонные плиты. Сверху упало кресло. Итогом падения стали переломы обеих бёдер и лодыжек.

Согласно нормативам, наклон пандуса должен быть около 2-х градусов. Наклон этого пандуса — 34 градуса.

То есть, норматив превышен в 15 раз.

Пандус устанавливало предприятия Ogres namsaimnieks. Но там оправдываются — жильцы дома вообще были против установки пандуса. Пришлось искать компромисы. Ведь съезд соотвествующий нормативам потребовал бы серьёзной перестройки всей территории.

Фото: LTV-7

«Если бы хоть раз нам сказали, что этот съезд трудно использовать, мы бы постарались найти общий язык с домом и сделать съезд в зеленой зоне по стройнормативам», - отметил директор Ogres namsaimnieks Айгарс Бриедис.

Девушка признается, что ей бы хотелось, чтобы пандус заменили.

«Мне бы хотелось, что бы его заменили. Я не хочу получать травмы. Это может закончиться летально, так как у меня в позвоночнике металл и хорошо, что сломала только ноги», - говорит Екатерина Лебедева.

В Ogres namsaimnieks обещают пандус переделать. Это может потребовать месяц-полтора.

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