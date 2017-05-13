В Рижском аэропорту поставлен новый рекорд холода

Минимальная температура воздуха в ночь на субботу в Латвии составила -1..+4 градуса, в Видземе местами до -3, свидетельствует метеорологическая информация.

В Риге в центре было не менее +4 градусов, а в международном аэропорту Рига воздух остыл до -1 градуса, что стало новым рекордом 13 мая для столицы.

Как уже сообщал Русский TVNET, в субботу будет существенно теплее - температура воздуха поднимется до +15, +19 градусов, на северо-востоке — до +13, +14 градусов, на Курземском побережье Рижского залива — до +10, +12 градусов.

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Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, на побережье возможен северный ветер.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, во второй половине дня у моря задует северный ветер. В центре города воздух прогреется до +16, +17 градусов.