Латвия сверху понаблюдает над Россией

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Nicky Boogaard

С 15 до 19 мая представители вооруженных сил Латвии и Германии на самолете шведских ВВС «Saab-340» будут проводить наблюдательные полеты над территорией России по условиям Договора об открытом небе.