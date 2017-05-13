Латвия сверху понаблюдает над Россией

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Nicky Boogaard

С 15 до 19 мая представители вооруженных сил Латвии и Германии на самолете шведских ВВС «Saab-340» будут проводить наблюдательные полеты над территорией России по условиям Договора об открытом небе.

Во время полетов предстоит сфотографировать некоторые военные объекты.

Цель договора об открытом небе -

способствовать обмену информацией для увеличения доверия и недопущения новой гонки вооружений.

Каждый год проводится несколько десятков наблюдательных полетов.

Реклама

Договор был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002-м, в нем участвуют 34 государства.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1100348 EUR
Земля
Земля, Rīga, 152092 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Вайкуле тайно обвенчалась с возлюбленным после 40 лет отношений Showbiz

Вайкуле тайно обвенчалась с возлюбленным после 40 лет отношений

Как выглядит квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Ло Wo&Men

Как выглядит квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Ло

Вы удивитесь! Что у мужчин признали знаком сексуальности Wo&Men

Вы удивитесь! Что у мужчин признали знаком сексуальности

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости Hi-Tech

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы Hi-Tech

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы

Вооружение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 