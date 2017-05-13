Латвия сверху понаблюдает над Россией

С 15 до 19 мая представители вооруженных сил Латвии и Германии на самолете шведских ВВС «Saab-340» будут проводить наблюдательные полеты над территорией России по условиям Договора об открытом небе.
Во время полетов предстоит сфотографировать некоторые военные объекты.
Цель договора об открытом небе -
способствовать обмену информацией для увеличения доверия и недопущения новой гонки вооружений.
Каждый год проводится несколько десятков наблюдательных полетов.
Договор был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002-м, в нем участвуют 34 государства.