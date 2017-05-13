Фенолог: лето закончится, не успев начаться

Так и не дождавшись весеннего тепла, народ спешит узнать, а будет ли в этом году лето? Такое, чтобы захотелось освежиться в прохладном море, чтобы наконец снять куртку и одеть купальник? Латвийский фенолог Вилис Букшс своим прогнозом не порадовал. Лето будет, но по-скандинавкси прохладным, а по-настоящему жаркие дни можно будет пересчитать на пальцах одной руки.

«Лето будет прохладным, «скандинавским» и уже в конце августа возможны заморозки. Тех, кто живет в ожидание горячих, знойных летних дней, ждет разочарование,» - такой прогноз согласно народным приметам сделал Вилис Букшс.

Август будет достаточно солнечным, а в конце месяца - 24, 25 августа ожидаются заморозки. Июнь будет солнечным и сухим, но температура воздуха днем не превысит 20, 23 градуса.

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Ночи будут сырыми. На Лиго погода будет достаточно теплой. Есть вероятность кратковременных дождей. Но, более точный прогноз на все лето можно будет составить наблюдая за народными приметами в конце мая.