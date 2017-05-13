Латвия потратит еще десятки миллионов на оборону от врага

 

Фото: LETA

Министерство обороны в Латгале, Видземе и Земгале планирует вложить несколько десятков миллионов евро в проекты армейской инфраструктуры.

В Латгале с 2017 по 2019 год планируется инвестировать примерно 7,5 млн евро. Средства предусмотрены на улучшение инфраструктуры баз 32-го батальона Земессардзе в Резекне, 34-го батальона в Даугавпилсе и 35-го батальона в Прейли, даугавпилсского полигона Национальных вооруженных сил (НВС) «Межа Мацкевичи», а также строительство позиций для радаров. На базах Земиессардзе будут усовершенствованы склады, административная инфраструктура. Территория полигона в Даугавпилсе будет расширена.

10,5 млн евро планируется вложить в создание новых баз батальонов Земессардзе в Крустпилсе и Гублене, примерно 10 млн евро - в развитие инфраструктуры военных баз в Айзкраукле и Алуксне.

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Минобороны отмечает, что с учетом ситуации с безопасностью в регионе нужно усиливать способности реагирования в Латгальском регионе и увеличить присутствие НВС в восточной части Латвии, для чего будет сформирована рота боевой поддержки в составе и для поддержки третьей бригады Земессардзе.В роте будет 150 военнослужащих.

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