В воскресенье воздух прогреется до +21 градуса

 

Фото: flickr.com/jeannie debs

В воскресенье в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, прогнозируют синоптики.

Ночью температура составит +1..+7 градусов, в северо-восточной части страны до 0..-1.

Днем воздух прогреется до +16..+21, немного холоднее будет на побережье. В Риге ночью будет до +6 градусов, днем до +20.

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Как уже сообщал TVNET, латвийский фенолог Вилис Букшс своим прогнозом не порадовал. Лето будет, но по-скандинавкси прохладным, а по-настоящему жаркие дни можно будет пересчитать на пальцах одной руки.

«Лето будет прохладным, «скандинавским» и уже в конце августа возможны заморозки. Тех, кто живет в ожидание горячих, знойных летних дней, ждет разочарование,» - такой прогноз согласно народным приметам сделал Вилис Букшс.

Август будет достаточно солнечным, а в конце месяца - 24, 25 августа ожидаются заморозки. Июнь будет солнечным и сухим, но температура воздуха днем не превысит 20, 23 градуса.

Ночи будут сырыми. На Лиго погода будет достаточно теплой. Есть вероятность кратковременных дождей. Но, более точный прогноз на все лето можно будет составить наблюдая за народными приметами в конце мая.


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