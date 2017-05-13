Около трети бухгалтеров в Латвии получают зарплаты в конвертах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Jake Rustenhoven

Примерно третья часть бухгалтеров в Латвии не платят подоходный налог с зарплаты. Об этом сегодня, 12 мая, сообщила директор Службы госдоходов Илзе Цируле в рамках конференции по борьбе с теневой экономикой.

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Рассказывая о приоритетах службы на этот год, Цируле обратила особое внимание на борьбу с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость, а также — с зарплатами в конвертах. По расчетам СГД, особенно печалит факт, что около трети бухгалтеров в стране получают зарплату именно так.

«Среди тех, кто получает зарплаты в конвертах, очень много бухгалтеров. Примерно третья часть высоковалифицированных и главных бухгалтеров в стране, потенциально, получают зарплаты в конвертах.

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И это та категория работников, та профессия, представителей которой мы обязательно хотим заполучить в свои союзники: бухгалтер — консультант по налоговым вопросам. Это тот, кому надо работать вместе со Службой госдоходов, кто будет менять предпринимательскую среду, а не давать советы, как делать какие-то схемы, чтобы избежать уплаты налогов. Совсем наоборот, он должен консультировать, как их правильно платить», — указада представитель СГД.

Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики в Латвии в 2016 году составил 20,6% от ВВП. Это на один процентный пункт ниже, чем в 2015 году.

Как уже писал Русский TVNET, Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле на конференции «Теневая экономика в Балтии» рассказала, каким образом СГД выявляет работников, получающих зарплаты в конвертах. И что ждать от СГД таким работникам.

Подозрения СГД прежде всего вызовет тот факт, что ваша заработная плата ниже, чем в среднем по отрасли. Значит, нельзя исключать, что работодатель выплачивает часть заработной платы в конверте.

Если работник попал под прицел СГД, то с ним начнут вести переговоры.

В СГД существует принцип пяти писем. В первых трех налогоплательщика будут предупреждать о подозрениях, а в последних двух поблагодарят за сотрудничество и объявят о том, что скоро СГД проведет необходимые проверки в отношении работника. Например, углубленный налоговый аудит и проверки.

«Другими словами, мы как бы говорим налогоплательщику: СГД знает о том, что вы делаете, поэтому очень просит вас прекратить это делать и начать сотрудничать с нами, - говорит Цируле.

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